Augsburg

vor 16 Min.

Frederik Hintermayr will für die Linkspartei in den Bundestag

Plus Der 29-Jährige Frederik Hintermayr ist gelernter Krankenpfleger. Die Gesundheitspolitik liegt dem Direktkandidaten der Linkspartei besonders am Herzen.

Von Michael Hörmann

Die Erfahrung, wie es ist, neu in den Bundestag zu kommen, hat Frederik Hintermayr bereits gemacht. Zwar war er selbst nicht der Bundestagsabgeordnete, doch der 29-Jährige war ganz nah dran. Vor vier Jahren zog die Linken-Kandidatin Susanne Ferschl (Kaufbeuren) in den Bundestag ein. Hintermayr war ihr damaliger Büroleiter. Er managte nicht nur den Wahlkampf, sondern kümmerte sich zudem um das politische Tagesgeschäft. Auch in Berlin war Hintermayr immer wieder im Einsatz: "Ich durfte Susanne Ferschl auf allen Ebenen begleiten." Zwischenzeitlich hat der verheiratete Vater von zwei Buben (Anton und Moritz) jedoch einen neuen Job. Seit März 2020 ist Hintermayr in Augsburg DGB-Jugendsekretär. Das Interesse an der Politik und den Gestaltungsmöglichkeiten in Berlin ist geblieben. Der gelernte Krankenpfleger will für die Linkspartei in den Bundestag.

