Freibäder in Augsburg: Die Stadt sollte etwas ändern

Plus Das Procedere bei der Freibad-Reservierung sorgt in Augsburg zurecht für Unmut. Auf dem Papier ausgebuchte Bäder, in denen dennoch viel Platz ist, versteht niemand.

Der Ärger vieler (verhinderter) Badegäste in Augsburg ist nachvollziehbar: Wer Stand Mittwoch im Familien- oder Bärenkellerbad noch ein Erwachsenenticket lösen wollte, hatte Pech. Bis einschließlich Sonntag ist alles ausgebucht. Das ist für Badegäste frustrierend, wäre aber hinzunehmen, wenn die Bäder tatsächlich voll wären. Doch in der Realität sind sie zu bestimmten Tageszeiten ziemlich leer, während sie nur auf dem Papier komplett ausgebucht sind.

