Freibäder in Augsburg öffnen: Diese Regeln gelten für Besucher

Die ersten Freibäder in Augsburg haben ab Ende Mai geöffnet, andere ziehen im Juni nach. Alle Infos zu Tickets, Corona-Tests und Maskenpflicht im Überblick.

Die Corona-Zahlen in Augsburg und der Region sinken immer weiter, deshalb sollen jetzt auch die Freibäder in der Stadt geöffnet werden - passend zum sommerlichen Wetter, das ab Juni Einzug halten soll. Für die Öffnung gelten in diesem Jahr allerdings besondere Regeln, unter anderem was den Kauf von Eintrittskarten betrifft.

Welche Freibäder haben in Augsburg ab wann geöffnet?

Fribbe und Bärenkellerbad öffnen ab Freitag, 28. Mai.

öffnen ab Freitag, 28. Mai. Familienbad am Plärrer öffnet voraussichtlich in der Woche des 31. Mai

öffnet voraussichtlich in der Woche des 31. Mai Lechhauser Freibad öffnet voraussichtlich ab Mitte Juni

Welche Regeln gelten für Eintritt, Ticketkauf und Corona-Tests?

Die Zahl der Badegäste wird beschränkt, heißt es von der Stadt Augsburg. Eine Buchung von Eintrittskarten ist ausschließlich über die Internetseite der Stadt möglich, derzeit gibt es noch keine Möglichkeit, ein Ticket telefonisch zu reservieren. Bezahlt wird der Eintrittspreis vor Ort im Freibad. Kinder dürfen die Freibäder nur mit Begleitperson besuchen, eine Reservierung ist auch für Kinder erforderlich.

Die Bestätigung der Buchung wird per E-Mail als QR-Code (PDF) versandt und muss am Eingang vorgezeigt werden, teilt die Stadt mit. Es könne immer nur ein Badetag online gebucht werden.

Beim Eintritt ins Freibad muss ein negativer Corona-Testnachweis (maximal 24 Stunden zurückliegend) von allen Badegästen vorgelegt werden. Kinder unter 6 Jahre sind von der Testpflicht befreit. Vollständig Geimpfte (nach 14 Tagen) und Genesene sind mit Nachweis (z.B. Impfpass) ebenfalls von der Testpflicht befreit. Sollte die 7-Tage-Inzidenz in Augsburg stabil unter 50 liegen, entfällt die Testpflicht. Vor dem Bärenkeller Bad und dem Fribbe Freibad wird die kurzfristige Eröffnung von Teststationen geprüft, informiert die Stadt.

In den Augsburger Freibädern gilt Maskenpflicht

Die gewohnten Abstandsregeln gelten laut Stadt auch beim Freibadbesuch. Das Tragen von FFP2-Masken sei ebenfalls verpflichtend - außer beim Schwimmen, in den Duschen und am Liegeplatz. Kinder unter 6 Jahre müssen keine Maske tragen. (lare, pm)

