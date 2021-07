Augsburg

vor 42 Min.

Freilichtbühne: Stadt Augsburg erhöht Kontingent für Spider Murphy Gang

Plus Das Programm am Roten Tor wird durch vier Konzerte ergänzt. Zumindest zu einem sind mehr Zuschauer zugelassen. Wie es mit der Freilichtbühne weitergehen könnte.

Von Nicole Prestle

Das Staatstheater Augsburg hat seine Kapazitäten für die Freilichtbühne bereits erhöht, nun soll dies auch für eines der vier Konzerte gelten, die im August am Roten Tor stattfinden. Für den Auftritt der Spider Murphy Gang am Mittwoch, 11. August, wird die zulässige Zuschauerzahl von bislang 550 auf 1030 erhöht. Was die anderen drei Konzerte betrifft, will die Stadt abwarten.

