Augsburg

23.05.2021

Frust im Mittelstand: Bündnis stellt Forderungen an die Stadt

Der Unternehmerkreis "Zukunft in Not" spricht von einer großen wirtschaftlichen Not im Mittelstand. Dies gehe aus einer Umfrage hervor.

Die Geschäftswelt im Raum Augsburg hat durch Corona massive Probleme, sagt der Unternehmerkreis "Zukunft in Not". Das Bündnis verweist auf das Ergebnis einer Umfrage unter 500 Teilnehmern.

Von Michael Hörmann

Sie selbst sehen sich als Vertreter des Mittelstands, der Unternehmerkreis "Zukunft in Not" will zudem ein Sprachrohr derjenigen Betriebe sein, die unter den Folgen der Corona-Pandemie besonders leiden. Am Freitag präsentierten die Mitglieder eine von ihnen in Auftrag gegebene Umfrage, an der mehr als 500 Firmenchefs teilgenommen hätten. Die Kernbotschaft lautet: Die Stimmung im Mittelstand ist mies. Die Unternehmer fühlten sich von der Politik nicht genügend ernst genommen. Es fehle an Kompetenz für Wirtschaftspolitik, hieß es. Verbunden ist die Kritik mit konkreten Forderungen.

