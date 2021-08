Augsburg

Fünf Jahre Ansprechpartnerin bei Sorgen und Nöten: Seelsorgerin zieht Bilanz

Die evangelische Studierendenpfarrerin Tabea Baader blickt auf fünf herausfordernde Jahre in Augsburg zurück. Nun steht für sie ein beruflicher Wechsel an.

Plus Tabea Baader hat als Studentenpfarrerin in Augsburg viel erlebt und Neuerungen eingeführt. Nach fünf Jahren zieht sie eine gemischte Bilanz. Sie erzählt auch, warum sie jetzt woanders hin will.

Von Eva Maria Knab

Eine Augsburger Studentin wird Tabea Baader ein Leben lang dankbar sein. Shakhnoza Sotimova aus Usbekistan hatte die Hochschulseelsorgerin im vergangenen Jahr an ihrer Seite, als sie einen regelrechten Behördenkrieg ausfechten musste. Die Usbekin wollte ihr Töchterchen und ihren Ehemann für die Zeit ihres Studienaufenthalts nach Augsburg holen. Das schaffte sie aber erst, als Baader und der Hilfsverein Faust für ausländische Studierende mit Nachdruck für sie eintraten. „Manchmal braucht man nicht zu reden, man muss einfach was machen“, sagt Baader. Neben der Usbekin gibt es noch andere, die die evangelische Studentenpfarrerin und ihre pragmatische Art bald vermissen werden.

