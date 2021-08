Fünf der lebenrettenden Gräte werden verlost

"Rauchmelder retten Leben" erinnert das Forum Brandrauchprävention e.V.

Seit 2013 besteht eine Verpflichtung für Immobilieneigentümer, die Wohnräume mit Rauchmeldern auszustatten. Beim Rauchmeldertag 2021 erinnerten die Fachleute in der Feuerwehrerlebniswelt im Martinipark, an diese lebenswichtige Sicherheitsvorkehrung. Oliver Jamitzky, Geschäftsführer der Einrichtung, verlost fünf dieser Geräte, die die schnellsten Interessenten dann in der Ausstellung am Ende des Hanreiwegs abholen können. Neben einem riesigen begehbaren Rauchmelder ist dort auch der Flash-Over-Raum eingerichtet, der zeigt, wie es zu einer 1000 Grad heißen Feuerwalze kommt. Außer dienstags ist die Ausstellung täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. (sil)