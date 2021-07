Augsburg

12:30 Uhr

Für Augsburger Senioren ist es ein Fest, wieder feiern zu dürfen

Plus Feste waren im Sparkassen-Altenheim selbstverständlich, bis Corona kam. Die älteren Menschen erzählen von Entbehrungen und davon, wie sich der Neuanfang anfühlt.

Von Michael Eichhammer

Das Wort, das Stefan Link, Leiter des Sparkassen-Altenheims, an diesem Nachmittag am meisten gehört hatte, war: „Endlich.“ Ausgesprochen wurde es von Bewohnerinnen und Bewohnern in der Baumgartnerstraße, die nach eineinhalb Jahren Stillstand des sozialen Lebens ahnten: Dieses Sommerfest wird sich intensiver anfühlen als alle anderen zuvor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen