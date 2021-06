Fußball auf Großleinwand? So kann man in Augsburg die EM 2021 sehen

Am Freitag beginnt die Fußball-EM 2021. Einige Augsburger Biergärten übertragen das Turnier, bei manchen grätscht jedoch auch Corona dazwischen.

Am diesem Freitag um 18 Uhr wird die Fußball-Europameisterschaft angepfiffen. Dank gesunkener Inzidenzzahlen können Voll- und Teilzeitfans in Augsburg die Spiele nicht nur vor dem heimischen Bildschirm verfolgen, sondern auch in Lokalen und Biergärten. Während manche Betreiber schon in EM-Euphorie sind, haben andere noch an Corona-Auswirkungen zu knabbern. Zudem ist noch nicht ganz klar, was an öffentlichem Fußballschauen überhaupt erlaubt ist oder nicht.

Im "Parkgarten" kann man alle EM-Spiele auf Großleinwand sehen

In Vorfreude ist man im Biergarten "Parkgarten" im Wittelsbacher Park. "Wir zeigen alle Spiele mit Ton auf einer großen Leinwand", sagt Thorsten Sieger vom "Parkgarten". Die Hälfte der Plätze im Biergarten könne man vorab reservieren, so Sieger. Allerdings nicht für später als 18 Uhr: "Sonst schneiden wir uns ins eigene Fleisch." Sieger hofft auf viele Fußballfans im Biergarten. Er sagt: "Wir sind heiß darauf, endlich wieder was zu machen."

Für den Besuch in Lokalen und Biergärten gilt derzeit, dass Besucher ihre Kontaktdaten hinterlassen müssen. Ein negativer Corona-Test ist in Augsburg nicht erforderlich, weil die Sieben-Tage-Inzidenz unter der Grenze von 50 liegt. Maximal zehn Personen dürfen sich an einem Tisch treffen. Zudem muss in der Gastronomie um 24 Uhr Schluss sein - drinnen und draußen.

Nicht jeder Wirt setzt dieses Jahr voll auf Fußball. So sagt Olaf Schaub, Inhaber des "Drei Königinnen", er wisse noch nicht sicher, wie er die Europameisterschaft zeige. "Vielleicht probieren wir, die Partien ohne Deutschland stumm laufen zu lassen." Die Deutschland-Spiele werde er mit Ton im Biergarten zeigen, aber so wie vor Corona sei es nicht möglich. "Früher haben wir immer den Biergarten umgebaut, alle Tische auf die Leinwand ausgerichtet und massiv aufgestuhlt", erzählt Schaub. Das gehe jetzt aufgrund der Abstandsregeln in seinem Biergarten nicht mehr, deshalb könne man auch nicht von allen Plätzen die Leinwände perfekt sehen. Durch die lange Schließung hätten er und andere Gastronomen auch andere Sorgen: "Alle haben eigentlich damit zu kämpfen, dass uns Personal fehlt", sagt Schaub. Er ist sich auch nicht sicher, wie groß die EM-Euphorie bei den Leuten aktuell ist.

Keine EM-Spiele am Rosenaustadion in Augsburg - dafür Hochzeiten

Auch beim 11er-Biergarten neben dem Rosenaustadion funkt Corona mächtig dazwischen. Dieses Jahr werden dort keine EM-Spiele gezeigt. "Den benötigen wir, um die ganzen Hochzeiten nachzuholen", erklärt Markus Krapf, dessen Frau Irene den Biergarten leitet. Der Biergarten sei in erster Linie eine Hochzeits-Location. Und angesichts der Lockerungen - draußen sind aktuell bis zu 100 Gäste bei Hochzeitsfeiern zugelassen - sei es nur verständlich, dass viele Paare wieder mit den Hufen scharren.

Auf die EM muss Krapf deshalb aber nicht ganz verzichten, er zeigt die Spiele in der Elfer-Kneipe in der Dominikanergasse - auch draußen: "Wir haben eine kleine Erweiterung der Außengastronomie erwirken können, sodass wir draußen vielleicht noch einen Fernseher aufstellen können." Diesen werde er vermutlich aber erst zum ersten Deutschland-Spiel aufstellen. Ansonsten könne man die Partien von den 32 Außenplätzen durch die großen Fenster verfolgen. Krapf betont, dass man die Spiele zwar zeige - "schließlich sind wir eine Sportsbar" - aber kein Spektakel veranstalte. "Wir finden immer noch, dass es nicht die richtige Zeit ist, eine EM so groß zu feiern", sagt Krapf mit Blick auf die Corona-Pandemie.

EM-Übertragung in Lokalen? Stadt wartet auf Vorgaben vom Freistaat

Zumal auch die genauen Regeln ziemlich unklar sind. Größere Public-Viewing-Veranstaltungen wie sonst auf dem Stadtmarkt oder an der Messe gibt es wegen Corona nicht. Aber dürfen Lokale und Biergärten die Spiele zeigen? Bei der Stadt Augsburg kann man dazu bisher keine klare Auskunft geben. Man warte noch auf eine Ansage vom Freistaat, erklärt das städtische Umweltreferat auf Nachfrage. In einer Sportsbar, in der auch sonst ständig Sport gezeigt wird, dürfte das EM-Schauen kein Problem sein. Doch was ist, wenn ein Gastronom extra Fernseher oder sogar eine größere Leinwand aufstellt? Public Viewing sei auch in Außengastronomie nach den Corona-Regeln derzeit eigentlich nicht zulässig, so die Auskunft. Unklar ist aber, wo die Grenze zwischen normalem Gastrobetrieb und Fußball-Event liegt. Derzeit sieht es danach aus, dass die Behörden Fußballschauen in den Lokalen dulden werden, solange es keine Auswüchse gibt.

