Gebühren-Protest: Vereine sollen von Bürokratie entlastet werden

Ungewöhnliche Gebührenforderungen für das „Transparenzregister“ ärgerten Augsburger Vereine. Nach Protesten von Ehrenamtlichen bessern Politiker jetzt nach.

Beim neuen deutschen „Transparenzregister“ gegen Kriminalität soll es nach Protesten von Vereinen Nachbesserungen geben. Wie der Augsburger Bundestagsabgeordnete Volker Ullrich ( CSU) ankündigt, werden Vereine von Bürokratie entlastet.

Das deutsche „Transparenzregister“ wird seit 2017 aufgebaut und soll dazu beitragen, Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung zu unterbinden. In diesem Register müssen Wirtschaftsunternehmen und andere Vereinigungen den „wirtschaftlich Berechtigten“ eintragen. Für die Führung des Registers wird eine Gebühr erhoben. Das Problem: Etliche Vereine bekamen kürzlich nachträglich Gebührenbescheide für mehrere Jahre, obwohl sie gemeinnützig sind und eigentlich nichts zahlen müssten. Sie konnten sich auch nicht nachträglich von der Zahlung befreien lassen. Die Befreiung selbst gilt als aufwendige bürokratische Prozedur. Gegen diese Vorgehensweise gab es in Augsburg und auch bundesweit Proteste, über die unsere Zeitung berichtete.

Transparenzregister: Befreiung soll für Vereine automatisch kommen

Wie Ullrich mitteilt, können nun durch eine Ausnahme gemeinnützige Vereine von der geltenden Eintragungspflicht befreit werden. Denn im Vergleich zu anderen Registern sei beim Vereinsregister eine automatische Datenübertragung möglich. Einfacher werde für Vereine auch die Befreiung von Registergebühren. Diese soll ab 2024 völlig automatisch funktionieren.

Der Abgeordnete hatte sich auf Bitten heimischer Ehrenamtler im Bundesfinanzministerium und bei den zuständigen Fachpolitikern für Verbesserungen eingesetzt. „Wir wollen das Ehrenamt nicht unnötig belasten", sagt er. Ehrenamtliches Engagement halte die Gesellschaft mehr denn je zusammen. "Deshalb müssen wir unseren Vereinen das Leben erleichtern."

Ullrich kündigt weitere Informationen an. Die Arbeitsgruppe Finanzen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion trifft sich am Dienstag, 15. Juni, um 18 Uhr zu einer Videokonferenz zum Transparenzregister. Interessenten können sich dort über die nun beschlossenen Entlastungen sowie alle Neuerungen des Gesetzes, wie es der Deutsche Bundestag im Juni beschließen soll, informieren. Vereinsvorstände und -funktionäre können sich unter E-Mail an: volker.ullrich@bundestag.de wenden und die Zugangsdaten erhalten.

