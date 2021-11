Augsburg

vor 33 Min.

Gedenken am Volkstrauertag: Wie ein Soldat den Zweiten Weltkrieg erlebte

Plus Am Volkstrauertag wird der Weltkriegsopfer gedacht. Auch der Augsburger Horst Haßold, 96, musste als jünger Mann zur Wehrmacht, hatte aber viel Glück.

Von Andreas Alt

Horst Haßold hätte vielleicht so manchen Grund zu Trübsinn und Pessimismus. Allein über die Beschwernisse des Alters – er ist Jahrgang 1925 – könnte er sicher viel klagen. Außerdem war er als Soldat im Zweiten Weltkrieg und verlor dadurch, einschließlich Kriegsgefangenschaft, vier Jahre seines Lebens. Doch Schwarzmalen entspricht wohl einfach nicht seinem Naturell. „Ich bin ein Sonntagskind“, sagt er gleich zu Beginn des Gesprächs mit unserer Redaktion. Den Volkstrauertag, der an diesem Sonntag an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft erinnert, findet er dennoch richtig: „Der Krieg hat viele Familien zerstört und großes Leid über das ganze Volk gebracht – das sollte man nicht vergessen.“ Ganz unberührt von den Schrecken des Krieges ist Haßold, heute 96, nicht geblieben, aber sehr oft hatte er doch das Glück, gerade woanders zu sein.

