Gedenkfeier am Tatort: Die Trauer um den ermordeten Polizisten Mathias Vieth hält an

Plus Zehn Jahre nach der Ermordung des Augsburger Polizeibeamten Mathias Vieth findet eine Gedenkveranstaltung am Tatort statt. Viele Polizisten beschäftigt der Fall bis heute.

Mathias Vieth war ein beliebter Polizist, er galt als freundlich, hilfsbereit, engagiert. Viele Beamte bei der Augsburger Polizei kannten und mochten ihn. In der Nacht zum 28. Oktober 2011 wurde der 41-jährige Polizeihauptmeister im Siebentischwald von zwei schwer bewaffneten Männern erschossen, seine damals 30 Jahre alte Streifenpartnerin durch einen Streifschuss verletzt. Es ist ein Fall, der viele Augsburger Polizisten bis heute beschäftigt.