vor 55 Min.

Gefahr für Kinder im Internet: Augsburger Polizei will mit neuer Kampagne helfen

Kripobeamtin Sandra Gartner erklärt in kurzen Videos der neuen Polizeikampagne "Lifehacks für Eltern", auf was man beim Umgang mit sozialen Medien achten soll.

Plus Gerade in Zeiten des Homeschooling verbringen Kinder noch mehr Zeit im Internet. Doch dort lauern Gefahren. Warum sich die Polizei mit einer neuen Kampagne auch an Eltern wendet.

Von Ina Marks

Als Eltern weiß man in der Regel, wo sich das eigene Kind aufhält, mit wem es sich trifft, was es macht. "Wie im realen Leben auch, sollten Eltern aber auch wissen, wo sich ihre Kinder im Internet aufhalten und zu wem sie dort Kontakt haben", sagt Sandra Gartner von der Kriminalpolizei Dillingen. Leider sei das nicht immer der Fall. Dabei bergen gerade die sozialen Netzwerke für Kinder und Jugendliche Gefahren. Es sind Risiken, die sich meist durch den richtigen Umgang vermeiden ließen. Um Kindern und vor allem auch deren Eltern hier mehr sogenannte Medienkompetenz zu vermitteln, hat die Polizei in Augsburg und Nordschwaben eine Präventionskampagne ins Leben gerufen - mit Tipps und Hilfestellungen.

