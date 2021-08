Augsburg

Genervte Reisende: Streik hat erhebliche Auswirkungen auf Bahnverkehr um Augsburg

Kaum etwas geht mehr an Deutschlands Bahnhöfen - während des zweitägigen Bahnstreiks fahren auch in Augsburg deutlich weniger Züge.

Der Streik der Lokführergewerkschaft sorgt in und um Augsburg für zahlreiche Zugausfälle und Verspätungen. So reagieren die Bahnkunden am Hauptbahnhof.

Von Piet Bosse und Katharina Funkner

Natascha Pfeiffer sitzt um acht Uhr morgens auf Gleis 1 am Augsburger Hauptbahnhof und wartet auf ihren Zug nach Bad Homburg. Die Selbstständige muss um 14 Uhr bei einer Weiterbildung sein. Der Zug habe bereits eine halbe Stunde Verspätung. Die 39-Jährige bleibt erst mal gelassen und positiv: "Es ist immer ein Abenteuer, mit der Bahn zu fahren, auch ohne Streik." Sie kann die Bahnführerinnen und Bahnführer allerdings auch verstehen: "Streik ist für die Bahnangestellten die einzige Möglichkeit, um zu zeigen, dass ohne sie alles lahmgelegt ist." Sie nehme es mit Humor und sei ganz zufrieden, dass es überhaupt irgendeinen Zug gibt, der fahren soll. "Ansonsten wäre es mit dem Auto sechsmal so teuer gewesen", meint sie. Natascha Pfeiffer. Foto: Piet Bosse Der Bahnstreik hatte jedenfalls am Mittwoch erhebliche Auswirkungen im Nah- und Fernverkehr. Zahlreiche Züge fielen während des Tages aus. Fahrgäste mussten sich an der großen Anzeigetafel informieren, welche Züge überhaupt verkehrten. Nach einem Urlaub in Augsburg geht es zurück nach Berlin Franz Loibl wartet am Mittwochmorgen mit seiner Frau und einem Freund ebenfalls auf seinen Zug. Sie haben in Augsburg Urlaub gemacht und wollen jetzt wieder zurück nach Berlin fahren. "Wir haben jetzt schon 25 Minuten Verspätung und müssen mehrere Male umsteigen. Unsere Anschlusszüge schaffen wir wahrscheinlich nicht, und es ist fraglich, ob die überhaupt fahren", sagt Loibl. Er versuche es zwar mit Fassung zu tragen, aber der Streik sei schon ärgerlich. Außerdem sei es ungünstig, dass die Züge in der Pandemie auch noch voll sein werden, findet er. Christian Hanke und Alexander Peetz haben mit ihrer Freundesgruppe einen Freizeitausflug nach Utting geplant. Es könne sein, dass sie wegen des Streiks nun in einen Bus umsteigen müssen, erklärt Hanke. "Die schwierigere Frage ist, wie wir wieder zurückkommen, weil wir dann über München zurückfahren. Bis jetzt haben wir keine Ahnung, wie wir nach Hause kommen", meint Alexander Peetz. Samuel Menke und Mathilda Recht. Foto: Piet Bosse Mathilda Recht und Samuel Menke haben in Augsburg Verwandte besucht und möchten nach Münster zurückkehren. "Unseren ersten Anschluss haben wir schon verpasst. Am Abend wollen wir eigentlich auf die Geburtstagsfeier von einem Freund. Es wäre wirklich schade, wenn wir nicht rechtzeitig zurück sind", äußert sich Samuel Menke. Lesen Sie dazu auch Augsburg Plus Rückschlag für Regio-Takt: Nahverkehr mit Zügen kommt weiterhin nicht in Fahrt

Mathilda Recht und Samuel Menke haben in Augsburg Verwandte besucht und möchten nach Münster zurückkehren. "Unseren ersten Anschluss haben wir schon verpasst. Am Abend wollen wir eigentlich auf die Geburtstagsfeier von einem Freund. Es wäre wirklich schade, wenn wir nicht rechtzeitig zurück sind", äußert sich Samuel Menke. An Gleis 7 stehen Tabea Werner und Emily Rau mit einem Kaffee in der Hand. Emily kommt aus Bremen und besucht Tabea. Heute wollen sie eigentlich einen Tagesausflug nach München machen. "Emily besucht mich nur ein Mal im Jahr. Und dass ausgerechnet heute der Streik ist, ist wirklich nervig", sagt Tabea Werner. Der Zug nach München müsse auf jeden Fall fahren, aber wie sie wieder zurückkommen, sei noch unklar. Emily Rau und Tabea Werner (von links). Foto: Piet Bosse Bei der Bayerischen Regiobahn (BRB) gibt es keine Streiks. Das Unternehmen will den planmäßigen Zugverkehr aufrechterhalten. Zugausfälle seien allerdings nicht gänzlich ausgeschlossen, heißt es. Sollte DB-Personal in Streik treten, das für die Infrastruktur zuständig ist, seien auch Verspätungen und Zugausfälle nicht ausgeschlossen.

