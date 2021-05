Geplante Tramlinie 5: Zu wenig Platz für Radfahrer und Fußgänger?

Warum nicht eine wirkliche Lösung im Westen des HBF?



Tram auf planfestgestellter Trasse durch die Rosenaustraße?

Darunter ein Autotunnel zwischen Portal West und der Pferseerstraße für den notwendigen Durchgangsverkehr?

Darüber ein echter verkehrsberuhigter Bahnhofsvorplatz mit PLATZ für Tram, Fußgänger, Radfahrer, Taxis, Kiss and Ride, Bushaltestellen?

Eine Fahrradachse/Fahrradstraße zwischen Kö und Wertachufer - via Bahnhofstraße, westliche Viktoriastraße, Pferseer Tunnel, Perseer Straße?

Dem Erhalt der Haltestelle „Rosenaustraße“ in der verkehrsberuhigten Pferseer Straße mit bequemer Anbindung der umliegenden Wohnbebauung?

Allen Möglichkeiten für eine künftige Linie 5?

Einer Neuverteilung des Platzes auf der Pferseer Brücke nach Entfall der Haltestelle? Vielleicht mit by-pass zwischen Lutzstraße und Perzheimstraße?

Einer Sperrung der Hessenbachstraße mit neuem Platz am Eingang nach Pfersee?

