Gerda Bochen kämpft sich zurück ins Leben

Das Wiedererwachen klingt wie aus einem Sience fiction. "Die Mädels waren angezogen wie Astronauten", schildert Gerda Bochen den ersten Eindruck, als sie die Augen aufschlug.

Um ihr Leben auf dieser Welt hatte die 79-jährige an Corona erkrankte Gerda Bochen lange gerungen. Inzwischen versucht sie im wahrsten Sinne des Wortes "wieder auf die Beine zu kommen". Nach Monaten der Bettlägrigkeit sitzt sie im Rollstuhl inmitten eines Therapie-Zimmers der Geriatrischen Reha-Klinik der Hessingstiftung an der Butzstraße in Göggingen. Die schweren Trainingsgeräte im Raum sind unerreichbar für sie. Ihr selbst gestecktes Ziel lautet, "wieder ein paar Schritte mit dem Rollator gehen" zu können.

Ein interdisziplinäres Team aus Pflegern, Therapeuten und Ärzten verbucht erste Erfolge. Die Seniorin kann schon kurz ohne Unterstützung stehen. Die Nachfrage wie lange und die utopische Schätzung "drei Minuten?", quittieren sie mit einem Lächeln und einem Tonfall, als hätten sie sich verhört. "Drei Sekunden", sagen sie, seien momentan schon ein Gewinn. Physiotherapeut Andreas Mack ist stellvertretender Therapie-Leiter und zuständig für die Gehtherapie, die sowohl einzeln als auch in Gruppen absolviert wird. Bereits nach zweiwöchiger Beatmung, sagen die Ärzte Bochens, werden sowohl Nerven als auch Muskeln geschädigt.

Anfangs noch auf einen leichten Verlauf gehofft

Intensiv-Mediziner Stephan-Andreas Schöniger, Geriater Luca Tankredi, Neurologin Uta Streicher und viele Pfleger rund um Bereichsleiter Ronny Hadlak rangen Wochen und Monate um eine Verbesserung des Zustands von Gerda Bochen. Immer an ihrer Seite waren Tochter Gabriele Schorer und ihre älteren Brüder Michael und Joachim. Nur für den 83-jährigen Ehemann der Patientin, also einen Angehörigen einer Risikogruppe, galt zum eigenen Schutz ein Besuchsverbot. Als sich die Königsbrunnerin nach einer Knie-Operation in den Hessing Kliniken in Augsburg in einem auswärtigen Reha-Zentrum stabilisieren lassen wollte, infizierte sie sich mit Corona. Zuerst glaubten sie und ihre Familie noch an einen "leichten Verlauf". Doch das Gegenteil trat ein.

Die Seniorin wurde ins Krankenhaus Schwabmünchen eingeliefert und dem Ernst der Lage entsprechend von dort an Heilig Abend auf die Covid-Station von Hessing verlegt. Was dann geschah, daran kann sie sich heute nur noch bruchstückhaft erinnern. Erst durch die Erzählungen ihrer Kinder ließ sich - einem Puzzle gleich - ein lückenhaftes Bild nach und nach vervollständigen. Ein zweiwöchiges künstliches Koma belaste den Organismus durch Verabreichung starker Sedativa zusätzlich. Dementsprechend musste das Absetzen der Medikamente für die Aufwachphase verarbeitet werden. Laut Anästhesist Schöniger ist dieser Prozess mit Entzugserscheinungen vergleichbar.

Vier Monate künstlich beatmet

Der Oberarzt der Intensivmedizin Schöniger, fasst den erschreckenden Krankheitsverlauf auf das Wesentliche gekürzt zusammen. Demnach begann alles mit hohem Fieber, dann kamen Atemnot und eine Lungenentzündung hinzu. Über mehr als vier Monate musste die Seniorin künstlich beatmet werden. Doch ihr Zustand verschlechtert sich weiter. Eine Darmentzündung ging mit Nierenversagen einher, weshalb Gerda Bochen an ein Dialysegerät zur Blutreinigung angeschlossen werden musste. Als Beispiel für die eigene Hilflosigkeit erzählt sie, wie sie durch einfaches Husten den Alarm des Gerätes auslöste und die gesamte Station in Aufruhr versetzte.

"Ich habe nichts ausgelassen", sagt die Patientin, die zu ihrem Humor zurückgefunden hat. Mit dem bei Corona-Fällen häufig beobachteten Geschmacks- und Geruchsverlust hatte ihrer Erzählung nach alles begonnen. Alles, was sie aß, sagt sie rückblickend, sei einfach nur salzig gewesen. Sie fasst sich an den Hals, der gut verheile, seit "der Herr Dr. die Kanüle für den Sauerstoff rausgezogen hat" und sie wieder zu sprechen und atmen lernte. Selbst die FFP-2 -Maske dämpft die charmante Sprachmelodie ihrer Stimme nicht so sehr, als dass ihre schlesische Herkunft dahinter verborgen bliebe.

Chefärztin bescheinigt eine Kämpfernatur

"Als ich allein im Bett gelegen habe und die grauen Wände angestarrt habe", sagt sie, "da war ich am Boden zerstört." Als sie das Wort Depressionen hört, regt sich jedoch ihr Widerspruchsgeist: "Nein", sagt sie und richtet sich unvermittelt ein winziges bisschen in ihrem Stuhl auf, "Depressionen hab ich nicht gehabt." Chefärztin Ruth Herkommer weiß aus Erfahrung, wie schwer ein so langer Genesungsprozess für ältere Menschen ist. Doch Gerda Bochen kann sie nach dem Kennenlernen in ihrem Hause "eine Kämpfernatur" bescheinigen.. Kraft, das wird im Gespräch immer wieder deutlich, hätten ihr die Pflegekräfte und die wiederholten Besuche des Klinikseelsorgers Nikolaus Bernhard gegeben.

Mittlerweile sind auch Geschmack und Appetit wieder Zurück. "Ich ess, alles was auf den Tisch kommt", erklärt sie, als wolle sie verdeutlichen, noch nie heikel gewesen zu sein. Etwas erhebt sie nach kurzer Pause aber doch in den Stand einer Lieblingsspeise: "Selbstgemachte Nudelsuppe mit Fleisch." Und über den Kommentar ihres Sohne, der neben ihrem Bett saß, als sie nach dem künstlichen Koma wieder ansprechbar war, muss sie immer noch lachen. "Mutter", soll er liebevoll gesagt haben, "du bist ein Penner."