Geschätzt 750.000 Tiere: Hat Augsburg ein Rattenproblem?

Ratten sind keine gern gesehenen Lebewesen. In Augsburg leben Schätzungen zufolge mehrere Hunderttausend.

Plus Anwohner des Gablinger Wegs klagen über eine starke Zunahme der Ratten in ihrem Viertel. Wie Bürger eine Plage vermeiden können und was Schädlingsbekämpfer sagen.

Von Andrea Baumann

Als Vorsitzende des Vereins "Ein Herz für Hundekinder" hat die Augsburgerin Marion Unger ein Herz für Tiere aller Art. Eigentlich, denn was sich seit geraumer Zeit auf ihrem Grundstück am Gablinger Weg und in der Nachbarschaft abspielt, wird selbst der engagierten Tierschützerin zu viel. "Ich sehe die Ratten von Garten zu Garten huschen. Mal hole ich ein totes Tier aus dem Teich, dann öffnet meine Schwester den Klodeckel und schaut einer Ratte ins Gesicht." Nachbarn hätten kürzlich unter einer Holzabdeckung Baby-Ratten entdeckt.

