Geschichte: Als in Göggingen nach Braunkohle gesucht wurde

Plus Graf von Seyssel ließ in seinem Gartengut nach Kohle suchen. Vor 100 Jahren erhielt er sogar die Konzession zum Aufsuchen von Bodenschätzen in ganz Göggingen.

Von Heinz Münzenrieder

Eigentlich hätte er sein Pensionärsleben im weit ausladenden Gartengut am Klausenberg ruhiger angehen können. Doch Edgar Graf von Seyssel d´Aix – einer der ältesten Adelsfamilien Savoyens entstammend – wollte es nicht so. Schon in jungen Jahren interessierten den Königlichen Kämmerer am Münchner Hof nicht nur das Militärische. Warum auch immer: Die Erforschung des Erdinneren durch den Einsatz von Wünschelruten war sein Metier. Und als er um die Jahrhundertwende das uralte Bühler´sche Schlösschen mit seinem vielleicht auf römischen Fundamenten stehenden Turm erwirbt, engagiert er gleich einen professionellen Wünschelrutengänger. Zunächst vermutete er eine Heilquelle dort. Seine Begründung ist durchaus plausibel.

