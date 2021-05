Geschlagen und bedroht: Unruhen auf einem Augsburger Supermarktparkplatz

Nach einer Rangelei auf einem Augsburger Supermarkt-Parkplatz nimmt die Polizei mehrere alkoholisierte Personen in Arrest. Jetzt sucht sie Zeugen und Geschädigte.

Hoch her ging es am Freitag auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Stadtteil Oberhausen in der Donauwörther Straße auf Höhe der 60er-Hausnummern. Die Polizei war informiert worden, dass eine Person von einer Gruppe körperlich angegangen worden sei.

Die Beamten trafen auf dem Areal eine Gruppe an und konnte sie als tatverdächtig ausmachen. Bei der anschließenden Kontrolle hielten die laut Polizei aggressiven Männer und Frauen trotz mehrfacher Aufforderung weder den Mindestabstand ein noch trugen sie einen Mund-Nasen-Schutz. Zudem bedrohten die erheblich alkoholisierten Personen die Polizisten und gingen sie körperlich an. Ein Polizeibeamter wurde von einer 47-Jährigen gegen die Brust geschlagen.

Körperverletzung auf Augsburger Parkplatz: Die Polizei sucht Zeugen

Das Quartett im Alter von 19 bis 47 Jahren wurde in Gewahrsam genommen und in den Arrest des Polizeipräsidiums Schwaben Nord gebracht. Zeugen vor Ort schilderten den Beamten die vorausgegangene Körperverletzung, jedoch konnte der Attackierte vor Ort nicht mehr angetroffen werden.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, und vor allem der Geschädigte der Körperverletzung werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter Telefon 0821/323-2510 zu melden. (bau)

