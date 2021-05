Augsburg

18:00 Uhr

Geschlossenes Fitnessstudio: Betreiber entschuldigt sich für Ärger um Verträge

Die Schließung eines Fitnessstudios für Frauen in Augsburg hat für Ärger gesorgt.

Plus Weil ein Augsburger Fitnessstudio geschlossen und Verträge an einen neuen Anbieter weitergegeben hat, sind Kunden sauer. Jetzt melden sich die Verantwortlichen zu Wort.

Von Andrea Wenzel

Die Schließung eines Fitnessstudios ausschließlich für Frauen in der Nähe des Neuen Ostfriedhofs in Lechhausen hat zuletzt für Wirbel gesorgt. Statt die Mitglieder über das Aus zu informieren, versteckte der Betreiber seine Entscheidung und den damit verbundenen Übergang der Verträge zu einem neuen Anbieter auf der Rückseite eines Weihnachtsschreibens in den Geschäftsbedingungen. Viele Kundinnen, die teils erst durch die Berichterstattung unserer Redaktion von der Schließung erfahren haben, sind verärgert und fühlen sich "hintergangen".

