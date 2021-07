Augsburg

04.07.2021

Gespräche statt harte Maßnahmen: Die Polizei geht gegen Randale vor

Plus Nach den Krawallen in Augsburg setzt die Polizei auch auf Gespräche statt harte Maßnahmen. Sogar wild feiernde Fußballfans lassen sich von den Beamten beruhigen.

Von Fridtjof Atterdal

Bis kurz nach Mitternacht war der Abend des Kommunikationsteams der Augsburger Polizei ziemlich ruhig verlaufen. Die Hauptkommissare Klaus Lidl und Armin Sailer waren an der Seite von Hauptmeisterin Pamela Müller durch die fast menschenleere Maximilianstraße geschlendert, hatten hier ein kurzes Gespräch mit einer Gruppe Jugendlicher geführt und da einen kleinen Hund bewundert, der von seiner sichtlich stolzen Besitzerin am Eisenberg Gassi geführt wurde. In ihrer Aufmachung - blaues Hemd und blaue Hose sowie die nur noch selten zu sehende Schirmmütze, heben sich die drei deutlich von den martialischeren Beamten der Bereitschaftspolizei ab, die in Gruppen überall in der Innenstadt zu sehen sind. Eine gelbe Warnweste mit der Aufschrift "Kommunikationsteam" rundet den Anblick ab. Als dann eine Gruppe von rund 150 italienischen Fußballfans am Herkulesbrunnen im Überschwang des Siegestaumels lautstark ihre Freude herausposaunt, beginnt der eigentliche Einsatz der drei Beamten.

