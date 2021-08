Gewitter über Augsburg legte Auto lahm: Feuerwehr musste mehrfach ausrücken

Bei Gewitter und starkem Regen bildete sich eine Wasserlache auf der Berliner Allee, die es in sich hatte. Mehrere Feuermelder im Stadtgebiet sprangen an, die Einsatzkräfte mussten ausrücken.

Ein Gewitter mit starken Regenfällen hat am Samstagabend in Augsburg einen Autofahrer auf der Berliner Allee überrascht. Nach Angaben der Polizei geriet er auf der Fahrbahn in eine tiefere Wasserlache, die seinen Wagen lahmlegte. Die Feuerwehr hatte mehrere Einsätze im Stadtgebiet, weil das Gewitter an einigen Gebäuden Feuermelder auslöste, auch in einem großen Krankenhaus.

Gewitter über Augsburg sorgte am Samstag für verstopfte Straßengullis

Das Gewitter war kurz, der Regen aber länger und heftig. Bei der Polizei-Einsatzzentrale ging gegen 17.50 Uhr die Meldung ein, dass ein Auto bei starkem Regen auf der Berliner Allee liegengeblieben sei. Der Fahrer sei auf Höhe des alten Schlachthofs in eine tiefere Wasserlache geraten, hieß es. Als er trotzdem weiterfahren wollte, sei sein Wagen stehengeblieben. Ansonsten seien keine größeren Vorfälle bekannt, teilte die Einsatzzentrale am Abend auf Anfrage mit. Leser unserer Zeitung meldeten einzelne verstopfte Straßengullis, die ebenfalls größere Pfützen verursachten.

Die Feuerwehr hatte es wegen des Gewitters mit einigen ausgelösten Feuermeldern zu tun. Mehrere Gebäude im Stadtgebiet seien betroffen gewesen, so die Polizei, darunter ein Geschäftshaus im Stadtteil Hochzoll, ein Justizgebäude und ein Bankgebäude in Göggingen, außerdem das Krankenhaus Josefinum. In allen diesen Fällen sei es jedoch Fehlalarm gewesen. (eva)