Augsburg

18:20 Uhr

Globaler Klimastreik: Mehrere tausend Aktivisten gehen in Augsburg auf die Straße

Plus Am Freitagnachmittag demonstrieren in Augsburg mehrere tausend Menschen für ein Umdenken in Sachen Klimaschutz. Was sie sich von der neuen Bundesregierung erhoffen.

Von Hjördis Diestel

Mehrere tausend Menschen sind am Freitagnachmittag in der Augsburger Innenstadt für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen. Weltweit hatte die Bewegung Fridays for Future unter dem Motto #AlleFürsKlima zum Globalstreik aufgerufen. Greta Thunberg, die Symbolfigur der Bewegung, war dazu nach Berlin gekommen, wo sie an der Seite von Luisa Neubauer vor dem Bundestag demonstrierte. Doch auch in Augsburg nahmen viele den Aufruf ernst. Zuletzt schien es so, als ob die Klimabewegung an Zulauf verlieren würde, am Freitag allerdings setzten die Aktivisten ein deutliches Zeichen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen