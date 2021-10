Unbekannter beschmiert Gartenmauer in Göggingen

Die Polizei sucht nach einem bislang unbekannten Graffitisprayer, der in der Nacht zum Freitag in Göggingen einen Schaden von rund 1500 Euro anrichtete.

Erheblichen Schaden hat eine bislang unbekannte Person angerichtet, die in der Nacht zum Freitag in Göggingen eine Gartenmauer beschmierte. Laut Polizei ereignete sich die Tat zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 8.30 Uhr. Die Gartenmauer wurde an der Ecke Paul-Gerhardt-Straße und Rilkestraße mit Graffiti besprüht. Es entstand ein Schaden von rund 1500 Euro. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 melden. (eva)