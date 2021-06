Augsburg-Göggingen

Unbekannter zerkratzt elf geparkte Autos

Ein bislang unbekannter Täter richtete an Autos in einem Innenhof an der Gabelsbergerstraße großen Schaden an.

Ein Unbekannter hat am vergangenen Samstag in Göggingen elf geparkte Fahrzeuge zerkratzt, so die Polizei. Die Fahrzeuge waren an der Gabelsbergerstraße nebeneinander geparkt, und zwar im Innenhof eines Mehrparteienhauses auf Höhe der Hausnummer 93. Der Täter beschädigte die Pkw im Heckbereich mit einem durchgehenden Kratzer. Der Schaden wird insgesamt auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Wegen der örtlichen Nähe zur Stadionstraße, schließt die Polizei nicht aus, dass die Tat in Zusammenhang mit Graffiti-Sachbeschädigungen an einer Halle und zwei Lastwagen etwa zur selben Zeit steht. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 melden. (eva)

