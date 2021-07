Unfall: Paketfahrer war ohne Führerschein in Augsburg unterwegs

Nachdem ein Paketfahrer in Augsburg eine Straßenbahn touchierte, ließ er seinen Wagen stehen und lief davon. Das hatte zwei Gründe.

Ein Paketfahrer parkte seinen Kleintransporter am Mittwoch gegen 10 Uhr in der Butzstraße am Fahrbahnrand. Als eine Straßenbahn nicht vorbeikam, wollte der Paketfahrer schnell den Weg frei machen. Hierbei touchierte er laut Polizei jedoch mit seinem Fahrzeug den vorderen Bereich der Straßenbahn und verursachte dabei einen Schaden. Der Paketfahrer parkte seinen Transporter daraufhin neben dem Gleis, ließ den Motor laufen und lief völlig überraschend davon.

Der gemietete Kleintransporter musste im Verlauf durch die Polizei abgeschleppt werden, da der Fahrer nicht mehr zum Fahrzeug zurückkam. Erst gegen Mittag stellte sich der 24-jährige Paketfahrer bei der Polizei. Die Gründe für sein Verhalten waren schnell gefunden: Er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Der entstandene Schaden konnte noch nicht beziffert werden. (ziss)