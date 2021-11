Unfall auf der B17 verursacht erhebliche Verkehrsbehinderungen

Eine 25-Jährige will die B17 erst verlassen, dann entscheidet sie sich wegen eines Rückstaus um. Das hat Folgen für sie - und andere Verkehrsteilnehmer.

Zu spürbaren Verkehrsbehinderungen kam es am Dienstag gegen 14.45 Uhr auf der B17 in Göggingen. Laut Polizei war eine 25-Jährige mit ihrem Opel in nördlicher Richtung unterwegs. An der Abfahrt zur Eichleitnerstraße wollte sie die Straße verlassen und ordnete sich im Vorfeld auf dem äußersten rechten Fahrstreifen ein. Nachdem sie jedoch erkannte, dass auf der vor ihr liegenden Abfahrt Rückstau durch hohes Verkehrsaufkommen herrschte, entschied sich die Frau kurzfristig zum Fahrstreifenwechsel nach links, um auf der Hauptfahrbahn der B17 weiterzufahren.

Hierbei unterschätzte die 25-Jährige jedoch den Abstand zur Fahrbahnteilung zwischen B17 und der beginnenden Abfahrt. Wie die Polizei mitteilt, überfuhr sie einen Bordstein sowie eine Warntafel und streifte mit der rechten Fahrzeugseite den Aufpralldämpfer der Leitplanke, bevor sie zum Stehen kam. Am Opel entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden Der Schaden an den Verkehrseinrichtungen beträgt rund 2000 Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt. (bau)