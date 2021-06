Vorfahrt missachtet: Radlerin bei Unfall leicht verletzt

Bei einem Unfall am Sonntag in Göggingen missachtete eine 14-jährige Radlerin laut Polizei die Vorfahrt eines Pkw. Sie flog durch den Aufprall über die Motorhaube auf die Fahrbahn.

Leichte Verletzungen trug eine 14-jährige Radfahrerin bei einem Unfall in Göggingen davon. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich dieser am Sonntag gegen 14 Uhr. Das Mädchen missachtete offenbar an einer Kreuzung die Vorfahrt eines herannahenden Pkw. Die 55-jährige Autofahrerin bremste zwar noch, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht vermeiden.

Das Mädchen flog durch den Aufprall über die Motorhaube auf die Fahrbahn. Vor Ort waren laut Polizei keine schwereren Verletzungen festzustellen. Die 14-Jährige wurde aber trotzdem vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Pkw wurde leicht beschädigt. (bau)