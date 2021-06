Augsburg

06:20 Uhr

Gourmet-Restaurant "August": So will Christian Grünwald neu starten

Plus Christian Grünwald, Augsburger Koch mit zwei Sternen, will Gäste bei sommerlichen Temperaturen in Zukunft auch draußen bewirten. Es gibt schon einen Starttermin.

Von Lilo Murr

Was macht ein Zwei-Sterne-Koch im Lockdown? Vieles, was Gastronomen ohne Stern auch tun – aber eben auch einige andere Dinge. So hat sich Christian Grünwald vom „August“ nun dazu entschlossen, seine Terrasse wetterfest zu machen. So will er seinen Gästen, Ungestörtheit und Sicherheit bieten.

