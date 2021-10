Mordversuch oder Unfall auf B17? Staatsanwaltschaft erhebt Anklage

Bei einem Autounfall auf der B17 im März bei Augsburg wurden der Fahrer und seine Beifahrerin schwer verletzt. Schnell hatten die Ermittler einen schrecklichen Verdacht.

Die Augsburger Staatsanwaltschaft hat Anklage wegen gegen einen 49-jährigen Mann erhoben, der versucht haben soll, seine Ehefrau bei einem absichtlich herbeigeführten Autounfall umzubringen. Die Ermittler werten das Vorgehen des Mannes aus dem Landkreis Augsburg, der seit April in Untersuchungshaft sitzt, unter anderem als versuchten Mord. Wie mehrfach berichtet, waren bei dem schweren Unfall auf der B17 nahe des Augsburger Fußballstadions der Autofahrer sowie seine 35-jährige Beifahrerin schwer verletzt worden. Die Bundesstraße musste vorübergehend für die Landung des Rettungshubschraubers gesperrt werden. Schnell hatten sich allerdings Anhaltspunkte ergeben, dass es sich um mehr als einen schweren, aber nicht ungewöhnlichen Verkehrsunfall handeln könnte.

So berichtete ein Augenzeuge unserer Redaktion, dass das Auto des jetzigen Angeschuldigten von der linken Spur sehr plötzlich nach rechts gezogen und gegen einen Baum geprallt war. Drei Wochen nach der Karambolage wurde Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Nach Erkenntnissen der Ermittler steht hinter dem angeklagten Mordversuch ein Ehestreit. Nach etwa 13 Jahre Ehe soll der 49-Jährige von seiner Ehefrau kurze Zeit vor der Tat erfahren haben, dass sie sich von ihm trennen und die Scheidung wolle. "Daraufhin soll er beschlossen haben, seine Ehefrau zu töten", heißt es von der Staatsanwaltschaft. Nach außen hin soll er suggeriert haben, die Trennung zu akzeptieren, weshalb die Ehefrau "mit keinerlei Angriff seitens ihres Ehemanns" gerechnet habe.

Prozess in Augsburg: Mann soll versucht haben, Ehefrau mit Unfall zu töten

Am 24. März schließlich fuhr der 49-Jährige den Ermittlern zufolge gegen 6.30 Uhr mit seinem Auto auf der B17 von Augsburg kommend in Richtung Graben, seine Frau saß auf dem Beifahrersitz. Beide wollten zu ihrem gemeinsamen Arbeitsplatz. Laut Staatsanwaltschaft soll der Mann sein Auto zwischen den Anschlussstellen Inningen und Königsbrunn Nord von der linken der beiden Fahrspuren über die rechte Fahrspur und den Standstreifen "in einem bestimmten Winkel direkt an einen Baum am rechten Straßenrand gelenkt" haben, und zwar so gezielt, dass der Aufprall an der Beifahrertür erfolgen sollte, um durch den "ungebremsten Anstoß sicher zu gehen, dass seine Ehefrau versterben werde". Die 35-Jährige überlebte den Aufprall, bei dem das Fahrzeug vollständig zerstört wurde, mit schweren Verletzungen.

Der Prozess soll vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichtes stattfinden. Zugelassen wurde die Anklage noch nicht, ein Prozesstermin steht daher auch noch nicht fest. (jaka)