Grabscher haut 18-Jähriger in Augsburg auf den Po

Einen Klaps auf den Po bekam eine junge Frau, als sie Sonntagnacht an der Haltestelle Moritzplatz auf die Tram wartete. Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte ermittelt.

Einen Klaps auf den Po bekam eine 18-Jährige, als sie Sonntagnacht an der Haltestelle Moritzplatz auf die Tram wartete. Wie die Polizei berichtete, hatte sich eine Gruppe von fünf Männern zu der Frau auf die Bank gesetzt. Ein Mann der Gruppe sprach die junge Frau auf Englisch an und machte ihr Komplimente. Als die Frau aufstand, um sich zu entfernen, klatschte ihr der Mann auf den Po. Die Frau lief davon und schilderte den Vorfall einer Polizeistreife in der Nähe.

Die eingeleitete Fahndung verlief jedoch negativ. Der Tatverdächtige wird als etwa 35-jähriger Afrikaner, etwa 160 Zentimeter groß, mit lockigen Haaren beschrieben. Er war mit einem türkisen T-Shirt und Jeans bekleidet. Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte ermittelt wegen sexueller Belästigung. (att)