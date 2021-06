Augsburg

vor 46 Min.

Größerer Polizeieinsatz beim Augsburger Josefinum

Am Augsburger Josefinum kam es einem Polizeieinsatz.

Am Krankenhaus Josefinum in Augsburg kam es am Dienstagmittag zu einem größeren Polizeieinsatz. Der Hintergrund ist tragisch.

Am Dienstagmittag, gegen 12.45 Uhr, ist es am Krankenhaus Josefinum in Augsburg zu einem größeren Einsatz gekommen. Polizeibeamte, Rettungsdienst und auch mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr waren vor Ort. Nach Aussage der Polizei handelte es sich um einen Suizid. Der Einsatz ist inzwischen beendet. (mac) Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprechen Sie darüber! Es gibt eine Vielzahl von Hilfsangeboten - per Telefon, Chat, E-Mail oder im persönlichen Gespräch, auch anonym. Hier finden Sie eine Übersicht.

