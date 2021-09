Augsburg

Größte Fahrraddemo des Jahres zur Automesse IAA in München geplant

Plus Am Samstag startet in Augsburg eine Fahrraddemo, zu der 1000 Teilnehmer erwartet werden. Die Polizei wird die Strecke durch die Region bis nach München sichern.

Von Eva Maria Knab

Auch im Großraum Augsburg formiert sich massiver Protest gegen die internationale Automesse IAA Mobility in München. Am Samstag wollen sich rund 1000 Radler und Radlerinnen in Stadt und Region an einer großen Sternfahrt nach München beteiligen, zu der zehntausende Teilnehmer erwartet werden. Bei der Polizei stellt man sich auf den bislang größten Demonstrationszug von Radelnden in diesem Jahr ein. Der Tross startet am Samstagmorgen in Augsburg und wird auf der Strecke durch die Region von einem Großaufgebot von Einsatzkräften gesichert. Wegen verschiedener Sperrungen wird mit Verkehrsbehinderungen gerechnet.

