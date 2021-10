Größter Silbermünzen-Schatz Bayerns: Sehen Sie die Präsentation jetzt live

Über 15 Kilogramm wiegt der Schatz, der im Augsburger Stadtteil Oberhausen gefunden wurde. Heute wird er der Öffentlichkeit präsentiert. Sehen Sie ab 10 Uhr live zu.

Die Augsburger Stadtarchäologie kann einen weiteren spektakulären Fund auf ihrem Konto verbuchen: Einen Schatz von römischen Silbermünzen, mehr als 15 Kilogramm schwer, haben die Archäologen in Augsburg-Oberhausen gehoben. Damit ist es nach Angaben der Stadtarchäologie der größte Fund an Silbermünzen, der je in Bayern gemacht wurde. "Die Münzen, die dem 1. und 2. Jahrhundert nach Christus zugeordnet werden können, waren bis zur jetzigen Ausgrabung über die Jahrhunderte im Kies des alten Flussbetts der Wertach verborgen geblieben", heißt es in einer Mitteilung der Stadt Augsburg. Am heutigen Mittwoch wird der Silberschatz um 10 Uhr erstmals präsentiert. Wir zeigen die Veranstaltung hier live.

In Augsburg wurden schon in der Vergangenheit beeindruckende Schätze gefunden. Im Jahr 2013 wurden beim Vincentinum rund 3000 Münzen ausgegraben. Erst vor wenigen Monaten wurde durch eine Ausgrabung belegt, dass Augsburg der älteste römische Stützpunkt in Bayern war. (AZ)

Wenn Sie sich für Meldungen aus Augsburg interessieren, hören Sie doch auch mal in unseren neuen News-Podcast rein: Der "Nachrichtenwecker" begleitet Sie von Montag bis Freitag ab 5 Uhr morgens in den Tag.

Lesen Sie dazu auch