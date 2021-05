Augsburg

vor 42 Min.

Große Kolonie: Beim Augsburger Zoo brüten 114 Graureiher-Paare

Plus In den Bäumen nahe der Zoomauer in Augsburg lebt die zweitgrößte Graureiher-Brutkolonie in Bayern. Mitten im Stadtgebiet haben die großen Wildvögel einige Vorteile, die Nachteile aufwiegen.

Von Eva Maria Knab

Ein Geräusch ähnlich wie Froschquaken, aber hoch oben in den Baumwipfeln? Es sind seltsame Laute, die man in diesen Wochen im Siebentischpark hören kann. In den Bäumen gleich neben der Zoomauer brüten jetzt die wilden Graureiher. Wenn die Jungvögel um Futter betteln, geben sie Töne von sich, die nach Angaben von Experten stark an quakende Frösche erinnern. Doch nicht nur die Geräuschkulisse ist ungewöhnlich, sondern auch die Größe der Brutkolonie.

Themen folgen