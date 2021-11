Grüne in Augsburg haben zwei neue Gesichter an der Spitze

Das Duo Sophia Winiger und Daniel Albrecht ist auf eigenen Wunsch nicht mehr zur Wahl zum Parteivorstand angetreten. Das sind die Nachfolger der Augsburger Partei.

Die Augsburger Grünen haben einen neuen Vorstand gewählt. Das bisherige Spitzenduo Sophia Winiger und Daniel Albrecht trat auf eigenen Wunsch nicht mehr an. Die vergangenen zwei Jahre mit dem Bundestagswahlkampf seien eine intensive Zeit gewesen, so Albrecht. Aus gesundheitlichen Gründen müsse er vorübergehend kürzertreten.

Das neue Sprecher-Duo besteht aus Sabrina Harper, 38, und Joachim Sommer, 34. Harper ist Kommunikationsexpertin und schreibt unter anderem eine Medienkolumne zum Thema Diversity, Sommer ist Mitgründer eines Start-ups, das sich auf Visualisierungen von Großprojekten wie dem Augsburger Hauptbahnhof spezialisiert hat.

Das Ergebnis der Bundestagswahl spornt die Grünen in Augsburg an

Harper und Sommer kündigten an, im Übergangsjahr zwischen Bundes- und Landtagswahl die Arbeit mit den Mitgliedern in den Vordergrund zu stellen. "Die Bundestagswahl hat gezeigt, dass wir Grünen den Nerv der Zeit treffen. Allein in Augsburg konnten wir in den letzten sechs Monaten über 80 neue Mitglieder begrüßen", so Harper und Sommer in einer gemeinsamen Erklärung.

Grünen-Parteivorstand, hinten v. l.: Wolfgang Urban, Sabrina Harper, Hannah Judith, Joachim Sommer, Stefan Wagner; vorne v. l.: Nadine Hallass, Marlene Hartung, Josef Kirchmeir. Foto: Grüne Augsburg

Die Jahreshauptversammlung der Augsburger Grünen fand in diesem Jahr erstmalig online statt. Nur die Kandidaten und Kandidatinnen waren für ihre Bewerbungsreden vor Ort. Über 60 Mitglieder nahmen an der Versammlung online teil.

Lesen Sie dazu auch