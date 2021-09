Grüne schneiden bei der Briefwahl in Augsburg besser ab

Die Stadt Augsburg hat jetzt aufgeschlüsselte Ergebnisse veröffentlicht. Mehrere tausend Bürger beantragten Briefwahlunterlagen, schickten diese aber nicht ab.

In Augsburg haben bei der Bundestagswahl 74.261 Wähler und Wählerinnen per Brief abgestimmt. Das gab das Wahlamt am Mittwoch bekannt. Mehrere tausend Wahlberechtigte beantragten demnach zwar die Briefwahlunterlagen, schickten diese aber gar nicht oder nicht rechtzeitig zurück. Wie berichtet lag die Zahl der Anträge im Stadtgebiet bei 78.950. Laut Stadt gingen 902 Wähler und Wählerinnen mit einem Wahlschein in ein Wahllokal.

Der Briefwahlanteil in Augsburg lag bei 54 Prozent

Somit steht nun auch fest, wie hoch der Briefwahlanteil letztlich war. Er lag in Augsburg-Stadt bei 54 Prozent. Insgesamt gab es in Augsburg 187.164 Wahlberechtigte, 137.597 wählten. Die Wahlbeteiligung lag bei 73,5 Prozent. Vergleicht man die stadtweiten Parteien-Ergebnisse mit denen der Briefwahl, gibt es gewisse Abweichungen. Die AfD kam im Gesamtergebnis auf 8,9 Prozent, in der Gruppe der Briefwähler und -wählerinnen auf sechs Prozent. Bei den Grünen ist es andersrum: Sie waren mit 22,5 Prozent Zustimmung in der Briefwahl etwas stärker als im allgemeinen Ergebnis (19,8 Prozent). Bei den anderen Parteien gab es keine nennenswerten Unterschiede.

