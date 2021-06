Augsburg

vor 16 Min.

Grüne wollen Bewohnerparken im Augsburger Antonsviertel

Plus Neben dem Thelottviertel soll das Anwohnerparken auch auf das Augsburger Antonsviertel ausgedehnt werden. Pendler müssten sich dann Alternativen suchen.

Von Stefan Krog

Die Grünen fordern, dass die Stadt eine Bewohnerparken-Regelung im Antonsviertel prüft. Unter anderem Pendler, die in Innenstadtnähe kostenlos parken wollen, sorgten dafür, dass die Straßenränder übervoll seien, so die Grünen. Auch gebe es kaum Praxen und Geschäfte, die häufig Vorbehalte gegen Bewohnerparken haben. Der Parkplatz der Sporthalle solle weiterhin für auswärtige Autofahrer geöffnet sein, so die Grünen, wobei dieser schon werktags gut gefüllt ist. Die neue Bewohnerparkzone soll sich aufs Antonsviertel beiderseits der Gögginger Straße erstrecken. In solchen Zonen ist ein Teil der Stellplätze für Bewohner mit entsprechendem Ausweis reserviert.

Themen folgen