06.05.2021

Gut 30.000 Augsburger haben mehr Freiheiten - doch der "Impfturbo" stottert

Plus Für Geimpfte und Genesene gibt es Erleichterungen. Doch aktuell stottert der "Impfturbo" auch in Augsburg wieder. Wie die Warteliste derzeit aussieht.

Von Jörg Heinzle

Nachts noch draußen unterwegs sein, Freunde und Bekannte in beliebiger Anzahl treffen: In Bayern haben Personen mit vollem Corona-Impfschutz seit diesem Donnerstag deutlich weniger Einschränkungen. Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen sowie Testpflichten fallen für sie weg, das gilt auch für Menschen, die im vergangenen halben Jahr eine Infektion durchgemacht haben. Aktuell dürfte das in Augsburg auf gut 30.000 Personen zutreffen. Es wird noch eine ganze Weile dauern, bis alle in den Genuss dieser neuen Freiheit kommen können. Denn der Impfturbo, von dem derzeit viel die Rede ist, hat einen Durchhänger. Wie viele Augsburger warten derzeit noch auf eine Impfung?

