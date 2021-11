Augsburg

vor 21 Min.

Halle 116: Neue Schau im früheren Augsburger KZ-Außenlager kommt

Plus Die vorläufige Ausstellung zur Kriegs- und Nachkriegszeit in Augsburg in der Halle 116 soll der erste Schritt in die Zukunft sein. Es gibt zwei Hindernissn.

Von Eva Maria Knab

Im Nationalsozialismus muss es in der "Halle 116" schlimm zugegangen sein. Bis zu 2000 Zwangsarbeiter wurden in dem früheren KZ-Außenlager im Stadtteil Pfersee zusammengepfercht und von SS-Wachtruppen misshandelt. Dann kamen die amerikanischen Truppen, um Augsburg von den Nazis zu befreien. Sie nutzten das Kasernengebäude mit der schrecklichen Vergangenheit für militärische Zwecke. Die Halle 116 ist damit ein Ort, der untrennbar mit der jüngeren Geschichte Augsburgs verbunden ist - vom NS-Terror bis hinein in die Jahre der jungen deutschen Demokratie. Über diese Zeiten wird eine neue Schau in Halle 116 erzählen. Nach jahrelangem Streit, schier endlosen Diskussionen und Verzögerungen soll die Ausstellung in einer vorläufigen Version im kommenden Jahr eröffnen. Doch noch kämpfen die Ausstellungsmacher mit ungeahnten Problemen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen