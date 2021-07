Unbekannter demoliert Auto in Augsburg und flüchtet

Eine böse Überraschung erlebte ein Mann in Augsburg, als er zu seinem geparkten Firmenwagen zurückkam. Er wurde von einem bislang Unbekannten demoliert.

Am Donnerstag um 16 Uhr parkte ein Mitarbeiter seinen Firmenwagen hinter dem Wendehammer in der Ammannstraße auf einem Forstweg. Als er nach einer Stunde wieder zum Fahrzeug zurückkam, stellte er einen Schaden am linken Außenspiegel sowie an der linken Front fest.

Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 2000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310. (bau)