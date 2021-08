Augsburg

Handel: Bücher Pustet zieht in die Augsburger Annastraße

Pustet zieht in die Annastraße 4 in Augsburg. Bis Ende 2020 saß Schuh Reno in den Räumen.

Plus Die Buchhandlung Pustet gibt ihren Standort in der Karolinenstraße nächstes Jahr auf. Vom Umzug in die Augsburger Fußgängerzone verspricht sich das Geschäft einiges.

Von Michael Hörmann

Dass die Buchhandlung Pustet ihren Standort in der Karolinenstraße im nächsten Jahr aufgibt, war vor wenigen Wochen bekannt geworden. Das Unternehmen betonte aber schon damals, dass man dem Standort Augsburg treu bleiben wolle und in Gesprächen mit Hauseigentümern sei. Pustet wollte direkt in die Innenstadt, nun sind die Verträge unterzeichnet. Die Buchhandlung, die ihren Sitz in Regensburg hat, wird in einigen Monaten in die Annastraße umziehen. Dies gab Anton Neugirg, der Leiter der Pustet-Buchhandlungen, bekannt.

