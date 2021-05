Angriff mit Messer? Passanten finden in Augsburg Mann mit Stichwunde

In der Haunstetter Straße in Augsburg wird ein Mann hinter Supermärkten verletzt aufgefunden - unter anderem mit einer Stichwunde. Was ist passiert?

Passanten haben am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr einen verletzten Mann hinter den Supermärkten in der Haunstetter Straße, Höhe Hausnummern 239-241, gefunden. Wie die Polizei jetzt berichtet, habe der 60 Jahre alte alkoholisierte Augsburger an einem Gartenzaun gesessen. Der verständigte Rettungsdienst brachte den Mann in die Universitätsklinik.

Laut Polizei wurde bei ihm unter anderem eine Stichverletzung festgestellt, sie war allerdings nicht lebensgefährlich. Der Mann hat das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen. Nach Angaben der Polizei hält sich der Mann, den die Anwohner kennen, regelmäßig im Bereich Hötzelstraße, der Supermärkte und der Hofackerstraße auf. So auch am Tattag zwischen sieben und 14 Uhr.

Messerstich in Augsburg: Wie wurden ihm die Verletzungen zugefügt?

Über die genaue Entstehungsursache der Verletzungen ist nichts bekannt. Die Polizei geht aber davon aus, dass die Verletzungen in dem Zeitraum und in diesem Bereich entstanden sind. Unter Umständen sei der Mann in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt gewesen, bei der ihm die Verletzungen zugefügt wurden.

So war der Verletzte am Tattag gekleidet: Dunkle Turnschuhe, schwarze Jogginghose, dunkelblaue Jacke, ähnlich einer Bomberjacke. Die Innenseite der Jacke war orangefarben, er trug zudem eine dunkelblaue Schirmmütze. Er ist schlank und hat einen grauen Kinnbart.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat aufgrund des bislang unbekannten Tatherganges die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter 0821/323 3810. (ina)

Lesen Sie dazu auch: