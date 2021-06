Einbrecher entwendet Schmuck, Bargeld und eine Kamera

Ein Unbekannter ist in Haunstetten in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Dabei machte er Beute.

In eine Hochparterre-Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Martinistraße in Haunstetten ist offenbar in der Nacht auf Donnerstag eingebrochen worden. Der unbekannte Täter hebelte ein Fenster an der Gebäuderückseite auf und gelangte so in die Wohnung.

Hier durchwühlte er dann nahezu alle Räume und entwendete dabei Bargeld, Schmuck und eine Digitalkamera im Gesamtwert zwischen 1500 und 2000 Euro. Der von ihm verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Um Hinweise bittet die Kripo unter 0821/323-3810. (ina)