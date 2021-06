Einbruch im Sozialkaufhaus: Die Polizei bittet um Hinweise

Neben einem Laptop entwendete der Täter auch Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Einbruch wurde der Polizei aus dem Sozialkaufhaus in Haunstetten gemeldet: Dort war ein unbekannter Täter in der Zeit von Sonntag, 22 Uhr, bis Montag, 0.30 Uhr, über eine zuvor von ihm eingeschlagene Fensterscheibe in das Gebäudeinnere gelangt. Aus dem dortigen Bürotrakt entwendete er anschließend einen Laptop und Bargeld im mittleren dreistelligen Eurobereich. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter Telefon 0821/323-3810. (bau)