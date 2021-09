Augsburg-Haunstetten

17:26 Uhr

Einbruch in Haunstetter Verbrauchermarkt

Unliebsame Besucher richten 500 Euro Sachschaden in einem Haunstetter Verbrauchermarkt an, um an Bargeld zu kommen.

Zwischen Freitagabend, 17. September, und Samstag, 18. September, hatte ein Verbrauchermarkt in Haunstetten ungebetene Kundschaft. Zwischen 21.00 Uhr und 08.00 Uhr verschafften sich bislang Unbekannte Zutritt zu dem Geschäft in der Albert-Schweitzer-Straße. Dabei entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Beute: Bargeld im niedrigen, vierstelligen Eurobereich. Die KPI Augsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810. (sil)

