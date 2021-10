Fahrraddiebstähle: Die Polizei sucht nach drei Verdächtigen

Die mutmaßlichen Täter wurden in Haunstetten an der Endhaltestelle der Straßenbahn beobachtet. Sie konnten unerkannt entkommen. Es gibt aber eine Personenbeschreibung.

Am Freitagabend gegen 22.30 Uhr seien drei Personen beobachtet worden, wie sie die Schlösser von zwei Fahrrädern an der Straßenbahn-Endhaltestelle West aufbrachen und mit den Rädern in Richtung Wohnanlage an der Inninger Straße davonfuhren, so die Polizei. Mittlerweile sei ein weiteres, dort abgestelltes Fahrrad als gestohlen gemeldet worden. Die bislang unbekannten Täter wurden wie folgt beschrieben: Einer trug eine schwarz-weiße Sportjacke mit neongelben Applikationen. Die zweite Person ist von kräftiger Statur, sie war komplett schwarz gekleidet und trug eine Wellensteyn-Jacke. Der dritte Unbekannte war ebenfalls komplett schwarz bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen. (eva)