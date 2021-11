Falsche Polizisten zocken Rentner aus Augsburg am Telefon ab

Immer wieder versuchen falsche Polizisten am Telefon Menschen um ihr Erspartes zu bringen. Bei einem Mann aus Haunstetten hatten Betrüger damit leider Erfolg.

Der über 70 Jahre alte Rentner aus Haunstetten hatte am Montagnachmittag einen Anruf von zwei angeblichen Polizeibeamten erhalten, die sich offenbar Steinbach und Neumann nannten. Die Betrüger gaben dem Mann vor, dass soeben zwei Täter mit einer Liste mit Namen (darunter angeblich die des Haunstetters) festgenommen worden seien.

Zur Sicherung seines Vermögens, das nun in Gefahr sei, so die Täter, solle der Senior sein Bargeld von der Bank abheben und an einen mit den vermeintlichen Polizeibeamten abgesprochenen Ort (in dem Fall praktischerweise direkt vor der Haustür) deponieren. Das Geld würde dort von einem Polizisten abgeholt und in Sicherheit gebracht, wurde dem Senior vorgelogen.

Telefonbetrug in Augsburg: Rentner legte Geld vor die Tür

Der Rentner glaubte den Betrügern und legte das Geld vor die Tür. Wie die Polizei beichtet, haben die Telefonbetrüger auf diese Weise Beute im unteren fünfstelligen Eurobereich gemacht.

Aus diesem Anlass weist die Polizei auf Tipps auf ihrer Internetseite unter www.polizei.beratung.de hin. Zudem rät die Polizei, derartige Fälle in der Familie und im Bekanntenkreis anzusprechen und insbesondere ältere Familienmitglieder über die aktuell kursierenden Betrugsmaschen, wie etwa falsche Polizeibeamte, zu informieren. (ina)