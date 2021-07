Geparktes Wohnmobil in Haunstetten wird massiv beschädigt

Eine unbekannte Person hat mit einer ätzenden Flüssigkeit ein geparktes Wohnmobil in Haunstetten beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Sachbeschädigung in Haunstetten: In der Nacht auf Donnerstag beschädigte eine unbekannte Person mit einer ätzenden Flüssigkeit beide Fahrzeugseiten eines in der „Siedlung des Volkes“ geparkten Wohnmobils.

Wie die Polizei informierte, löste die großflächig aufgebrachte Flüssigkeit teilweise den Lack des Fiat Ducatos ab, wodurch ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro verursacht wurde. Hinweise an die Polizeiinspektion Augsburg-Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710. (möh)