Leichtverletzter bei Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Ein 51-jähriger Autofahrer nahm einem anderen in Haunstetten die Vorfahrt. Beim Zusammenstoß zog sich der 25-Jährige leichte Verletzungen zu.

Leichte Verletzungen zog sich ein 25-jähriger Autofahrer bei einem Unfall am Dienstag gegen 17.20 Uhr in Haunstetten zu. Wie die Polizei mitteilt, war zu dieser Zeit ein 51-Jähriger mit seinem Pkw Peugeot in der Hofgartenstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Landsberger Straße wollte er bei grüner Ampel nach links auf diese einbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden und bevorrechtigten 25-jährigen Audifahrer.

Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Beide Fahrzeuge wurden an der Front stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 16.000 Euro. Weil der 25-Jährige über Schmerzen klagte, kam er zu Untersuchungen ins Krankenhaus Bobingen. Gegen den 51-Jährigen wurden Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr eingeleitet. (bau)